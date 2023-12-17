Стефанович Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1864
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стефанович Теофила
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Коршун-Осмоловская Юзефа
Мать ребёнка: Стефанович Теофила
Рождение ребёнка
Около 1871
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стефанович Теофила
Смерть
Неизвестно