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Говорков Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1845

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий Митрофанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Говорков Аристарх Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Поповское, Череповецкий район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говорков Григорий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говорков Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говорков Семен Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1845
Поповское, Череповецкий район, Вологодская область
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