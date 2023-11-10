Говорков Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий Митрофанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Говорков Аристарх Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Говорков Григорий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Говорков Семен Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1845