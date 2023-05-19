Орлова (Борисова) Пелагея (Леонтьевна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Борисова) Пелагея (Леонтьевна?)

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

1895

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Борисов Михаил Архипов

Мать: Борисова Матрена Андреева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
15.01.1914

Муж: Орлов Максим Максимов

Рождение ребёнка
20.01.1915

Дочь: Митрофанова Мария Максимова

Отец ребёнка: Орлов Максим Максимов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
23.10.1918

Сын: Орлов Яков Максимов

Отец ребёнка: Орлов Максим Максимов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1922

Сын: Орлов Дмитрий Максимов

Отец ребёнка: Орлов Максим Максимов

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Екатерина Максимова

Отец ребёнка: Орлов Максим Максимов

Рождение ребёнка
1929

Сын: Орлов Михаил Максимов

Отец ребёнка: Орлов Максим Максимов

Рождение ребёнка
1937

Сын: Орлов Алексей Максимов

Отец ребёнка: Орлов Максим Максимов

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Максим Максимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Петр Максимов

Отец ребёнка: Орлов Максим Максимов

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
1946