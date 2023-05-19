Орлова (Борисова) Пелагея (Леонтьевна?)
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения1895
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Борисов Михаил Архипов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
15.01.1914
Рождение ребёнка
20.01.1915
Дочь: Митрофанова Мария Максимова
Отец ребёнка: Орлов Максим Максимов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
23.10.1918
Сын: Орлов Яков Максимов
Отец ребёнка: Орлов Максим Максимов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Орлов Максим Максимов
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Екатерина Максимова
Отец ребёнка: Орлов Максим Максимов
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Орлов Максим Максимов
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Орлов Максим Максимов
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орлов Максим Максимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Петр Максимов
Отец ребёнка: Орлов Максим Максимов
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
1946