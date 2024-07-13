Гордеева Ольга
женский, родилась Неизвестно
умерла Между 1913 и 1924, Рязань, город Рязань, Рязанская область
Супруги
Гордеев ФилиппНеизвестно г.р.
Дети
Гордеев Михаил Филиппович1903 г.р.
Сидорова (Гордеева) Мария ФилипповнаМежду 02.06.1905 и 26.06.1905 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордеев Филипп
Рождение ребёнка
1903
Сын: Гордеев Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Гордеев Филипп
Рождение ребёнка
До 1905
Дочь: Журавлёва (Гордеева) Анна Филипповна
Отец ребёнка: Гордеев Филипп
Рождение ребёнка
Между 02.06.1905 и 26.06.1905
Дочь: Сидорова (Гордеева) Мария Филипповна
Отец ребёнка: Гордеев Филипп
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
После 1906
Дочь: Киселёва (Гордеева) Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Гордеев Филипп
Смерть
Между 1913 и 1924
Рязань, город Рязань, Рязанская область