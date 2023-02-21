Гордеева Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1913 и 1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1904
Сын: Гордеев Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Гордеев Филипп
Рождение ребёнка
Между 02.06.1905 и 26.06.1905
Дочь: Сидорова Мария Филипповна
Отец ребёнка: Гордеев Филипп
Рождение ребёнка
До 1905
Дочь: Журавлёва Анна Филипповна
Отец ребёнка: Гордеев Филипп
Рождение ребёнка
После 1906
Дочь: Киселёва Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Гордеев Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордеев Филипп
Смерть
Между 1913 и 1924