Гордеева Ольга Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Гордеева Ольга

Автор
ОД
Дедович О.

женский, родилась Неизвестно

умерла Между 1913 и 1924, Рязань, город Рязань, Рязанская область

Супруги
Гордеев ФилиппНеизвестно г.р.
Дети
Гордеев Михаил Филиппович1903 г.р.
Сидорова (Гордеева) Мария ФилипповнаМежду 02.06.1905 и 26.06.1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Филипп

Рождение ребёнка
1903

Сын: Гордеев Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Гордеев Филипп

Рождение ребёнка
До 1905

Дочь: Журавлёва (Гордеева) Анна Филипповна

Отец ребёнка: Гордеев Филипп

Рождение ребёнка
Между 02.06.1905 и 26.06.1905

Дочь: Сидорова (Гордеева) Мария Филипповна

Отец ребёнка: Гордеев Филипп

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Рождение ребёнка
После 1906

Дочь: Киселёва (Гордеева) Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Гордеев Филипп

Смерть
Между 1913 и 1924
Рязань, город Рязань, Рязанская область

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