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Гордеева Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1913 и 1924

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1904

Сын: Гордеев Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Гордеев Филипп

Рождение ребёнка
Между 02.06.1905 и 26.06.1905

Дочь: Сидорова Мария Филипповна

Отец ребёнка: Гордеев Филипп

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
До 1905

Дочь: Журавлёва Анна Филипповна

Отец ребёнка: Гордеев Филипп

Рождение ребёнка
После 1906

Дочь: Киселёва Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Гордеев Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Филипп

Смерть
Между 1913 и 1924
Рязань, город Рязань, Рязанская область
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