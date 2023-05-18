Шевченко Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Шевченко Петр

Мать: Шевченко Прасковья

Смерть
1974