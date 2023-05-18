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Шевченко Фёдор
Шевченко Фёдор
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1909
Дата смерти
1974
Пол
Мужской
Отец
Шевченко Петр
1862 г.р.
Мать
Шевченко (Ципурдей) Прасковья
1865 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Шевченко Петр
Мать:
Шевченко Прасковья
Смерть
1974
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