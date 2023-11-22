Кислицина (Овчинникова) Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислицина (Овчинникова) Галина Викторовна

Кислицина (Овчинникова) Галина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Овчинников Виктор Васильевич

Мать: Овчинникова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кислицын Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кислицын Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close