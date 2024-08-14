Дубровина (Полиектова) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровина (Полиектова) Наталья Владимировна

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Место рождения

г. Москва

Дата рождения

18.08.1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1976

Отец: Полиектов Владимир

Мать: (Полиектова) Нина

Рождение ребёнка
18.08.2003

Дочь: (Дубровина) Дарья Александровна

Отец ребёнка: Дубровин Александр Викторович

Рождение ребёнка
25.06.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубровин Александр Викторович

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