Дубровина (Полиектова) Наталья Владимировна
Место рожденияг. Москва
Дата рождения18.08.1976
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1976
Отец: Полиектов Владимир
Мать: (Полиектова) Нина
Рождение ребёнка
18.08.2003
Дочь: (Дубровина) Дарья Александровна
Отец ребёнка: Дубровин Александр Викторович
Рождение ребёнка
25.06.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубровин Александр Викторович