Антоновский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоновский Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1987

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.2011

Сын: Антоновский Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Антоновская Екатерина Вячеславовна

Рождение ребёнка
2015

Сын: Антоновский Руслан Александрович

Мать ребёнка: Антоновская Екатерина Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антоновская Екатерина Вячеславовна