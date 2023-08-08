Антоновский Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.2011
Сын: Антоновский Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Антоновская Екатерина Вячеславовна
Рождение ребёнка
2015
Сын: Антоновский Руслан Александрович
Мать ребёнка: Антоновская Екатерина Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно