Безроднов (Паутова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безроднов (Паутова) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1910

Отец: Паутов Андрей Тимофеевич

Мать: Паутова Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безроднов Александр Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безроднов Александр Осипович

Смерть
Неизвестно

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