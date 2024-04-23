Безроднов (Паутова) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1910
Отец: Паутов Андрей Тимофеевич
Мать: Паутова Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безроднов Александр Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно