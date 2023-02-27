(Банкина) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Банкина) Акулина

(Банкина) Акулина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Банкин Иосиф

Мать: не указана

Место жительства
1795
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Рогозин Агей

Отец ребёнка: Рогозин Ефим Борисович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Рогозин Абрам

Отец ребёнка: Рогозин Ефим Борисович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Рогозин Семён

Отец ребёнка: Рогозин Ефим Борисович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Рогозин Василий

Отец ребёнка: Рогозин Ефим Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Ефим Борисович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close