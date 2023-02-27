(Банкина) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Банкин Иосиф
Мать: не указана
Место жительства
1795
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1797
Сын: Рогозин Агей
Отец ребёнка: Рогозин Ефим Борисович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Рогозин Абрам
Отец ребёнка: Рогозин Ефим Борисович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Рогозин Семён
Отец ребёнка: Рогозин Ефим Борисович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Рогозин Василий
Отец ребёнка: Рогозин Ефим Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно