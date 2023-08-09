Тимофей Семенов
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Гавриил Тимофеев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1758
Сын: Павел Тимофеев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Евдокиия Тимофеева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1771
Сын: Скворцов Дмитрий Тимофеев
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно