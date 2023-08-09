Тимофей Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Семенов

Место рождения

Вексицы

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Гавриил Тимофеев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1758

Сын: Павел Тимофеев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Евдокиия Тимофеева

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1771

Сын: Скворцов Дмитрий Тимофеев

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно