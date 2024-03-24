Горелова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.1900
Сын: Горелов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Горелов Иван Ильич
Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.06.1902
Сын: Горелов Митрофан Иванович
Отец ребёнка: Горелов Иван Ильич
Рождение ребёнка
07.02.1905
Отец ребёнка: Горелов Иван Ильич
Рождение ребёнка
03.10.1907
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Горелов Иван Ильич
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Агрипена Ивановна
Отец ребёнка: Горелов Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горелов Иван Ильич
Смерть
Неизвестно