Merioja Otto
Место рожденияPedja
Дата рождения06.08.1903
Дата смерти26.02.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Pedja
Рождение ребёнка
03.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Merioja Anna-Maria
Tartu, Eesti
Рождение ребёнка
12.06.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Merioja Anna-Maria
Похороны
03.03.1977
Kaarepere kalmistul
Смерть
26.02.1978
Vägeva