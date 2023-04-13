Merioja Otto — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Merioja Otto

Место рождения

Pedja

Дата рождения

06.08.1903

Дата смерти

26.02.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Pedja
Рождение ребёнка
03.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Merioja Anna-Maria

Tartu, Eesti
Рождение ребёнка
12.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Merioja Anna-Maria

Похороны
03.03.1977
Kaarepere kalmistul
Смерть
26.02.1978
Vägeva