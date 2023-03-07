Шавкунова Фекла Авакумова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1652
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1652
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1685
Отец ребёнка: Шавкунов Сидор (Ситка) Козьмин
Рождение ребёнка
Между 1697 и 1700
Отец ребёнка: Шавкунов Сидор (Ситка) Козьмин
поч. вновь Мартынка Шавкунова, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь Мартынка Шавкунова, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717