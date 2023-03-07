Шавкунова Фекла Авакумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавкунова Фекла Авакумова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1652

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1655 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1652

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Шавкунов Гаврило Сидоров

Отец ребёнка: Шавкунов Сидор (Ситка) Козьмин

Рождение ребёнка
Между 1697 и 1700

Сын: Шавкунов Никита Сидоров

Отец ребёнка: Шавкунов Сидор (Ситка) Козьмин

поч. вновь Мартынка Шавкунова, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шавкунов Сидор (Ситка) Козьмин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь Мартынка Шавкунова, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717
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