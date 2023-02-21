Мотлохова Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотлохова Устинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аврам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Мотлохов Петр

Отец ребёнка: Мотлохов Лукьян

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Протченко Феодосия

Отец ребёнка: Мотлохов Лукьян

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Мотлохов Александр

Отец ребёнка: Мотлохов Лукьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотлохов Иван

Отец ребёнка: Мотлохов Лукьян

Смерть
Неизвестно
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