Мотлохова Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аврам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Мотлохов Петр
Отец ребёнка: Мотлохов Лукьян
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Протченко Феодосия
Отец ребёнка: Мотлохов Лукьян
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Мотлохов Александр
Отец ребёнка: Мотлохов Лукьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотлохов Иван
Отец ребёнка: Мотлохов Лукьян
Смерть
Неизвестно