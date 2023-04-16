Яшурина Надежда Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшурина Надежда Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яшурин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Яшурин Петр Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яшурин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Яшурин Петр Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Яшурин Петр Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яшурин Петр Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яшурин Петр Ефремович

Смерть
Неизвестно