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Прокопьева Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопьев Марк Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боброва (Прокопьева) Васса Марковна

Отец ребёнка: Прокопьев Марк Васильевич

Рождение ребёнка
1871

Сын: Прокопьев Павел Маркович

Отец ребёнка: Прокопьев Марк Васильевич

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1874

Сын: Миней Маркович Мина / Миней Маркович

Отец ребёнка: Прокопьев Марк Васильевич

Смерть
Неизвестно

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