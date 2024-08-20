Прокопьева Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боброва (Прокопьева) Васса Марковна
Отец ребёнка: Прокопьев Марк Васильевич
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Прокопьев Марк Васильевич
Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1874
Сын: Миней Маркович Мина / Миней Маркович
Отец ребёнка: Прокопьев Марк Васильевич
Смерть
Неизвестно