Губарев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубарев Александр

Губарев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Объекты, на которые ссылается эта заметка, отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 01.03.2024 22:16:17.
Рождение ребёнка
06.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Васильевна) Нина

Рождение ребёнка
13.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Васильевна) Нина

Смерть
Неизвестно

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