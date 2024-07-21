Запанков Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Запанков Николай Павлович
Мать ребёнка: Запанкова Александра Яковлевна
Бракосочетание
Около 1880
Жених и невеста - оба вторым браком.
Рождение ребёнка
1881
Сын: Запанков Алексей Павлович
Мать ребёнка: Запанкова Александра Яковлевна
Смерть
Неизвестно