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Запанков Павел Алексеевич

Место рождения

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Запанков Алексей Андреевич

Мать: Запанкова Мария Ивановна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Запанков Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Запанков Николай Павлович

Мать ребёнка: Запанкова Александра Яковлевна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1880

Жена: Запанкова Александра Яковлевна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Жених и невеста - оба вторым браком.
Рождение ребёнка
1881

Сын: Запанков Алексей Павлович

Мать ребёнка: Запанкова Александра Яковлевна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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