Трушников Никита Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Трушников Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Трушников Матрона Ефтифиева
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Трушников Матрона Ефтифиева
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: Трушников Матрона Ефтифиева
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Параскева Никитина
Мать ребёнка: Трушников Матрона Ефтифиева
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Зиновья Никитина
Мать ребёнка: Трушников Матрона Ефтифиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно