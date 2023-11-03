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Трушников Никита Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Трушников Иван Петров

Мать: Трушникова Софья? Федорова

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Трушников Никита Никитин

Мать ребёнка: Трушников Матрона Ефтифиева

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Трушников Кирил Никитин

Мать ребёнка: Трушников Матрона Ефтифиева

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Трушников Устин Никитин

Мать ребёнка: Трушников Матрона Ефтифиева

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Параскева Никитина

Мать ребёнка: Трушников Матрона Ефтифиева

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Зиновья Никитина

Мать ребёнка: Трушников Матрона Ефтифиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трушников Матрона Ефтифиева

Смерть
Неизвестно
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