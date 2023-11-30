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Вашков Иван Васильевич

Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

02.10.1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1766 по 1828
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
?.05.1782
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Vashkov-Вашков Андрей

Мать ребёнка: Вашкова Прасковья Семёновна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около ?.01.1795

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Вашкова Прасковья Семёновна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
30.07.1795
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Упоминание
21.04.1809
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Поручитель жениха, Андрея Ивановича Вашкова
Работа или профессия
26.04.1810
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Приписан к купцам
Место жительства
1811
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Вашков Василий Иванович

Мать ребёнка: Вашкова Прасковья Семёновна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
?.03.1816
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
стрелец
Смерть
02.10.1825
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: горячка | или 29 мая 1834 от удара??
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