Вашков Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смерти02.10.1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1766 по 1828
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
?.05.1782
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Вашкова Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
Около ?.01.1795
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Вашкова Прасковья Семёновна
Место жительства
30.07.1795
Упоминание
21.04.1809
Поручитель жениха, Андрея Ивановича Вашкова
Работа или профессия
26.04.1810
Приписан к купцам
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Вашкова Прасковья Семёновна
Место жительства
?.03.1816
Работа или профессия
Неизвестно
стрелец
Смерть
02.10.1825
Причина смерти: горячка | или 29 мая 1834 от удара??