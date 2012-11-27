Сапронов Владимир Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1938
Дата смерти27.11.2012
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1938
Отец: Сапронов Фёдор Егорович
Рождение ребёнка
13.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
27.11.2012
Победино, Краснознаменский, Калининградская область