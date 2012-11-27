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Сапронов Владимир Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1938

Дата смерти

27.11.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

NS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1938

Отец: Сапронов Фёдор Егорович

Мать: Сапронова Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
13.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
27.11.2012
Победино, Краснознаменский, Калининградская область
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