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Фурсова (Филатова) Татьяна Егоровна

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Место рождения

Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская

Дата рождения

1870

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Филатов Егор Матвеевич

Мать: Филатова Ксения Тимофеевна

Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская
Рождение ребёнка
05.05.1895

Дочь: Андрусова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Фурсов Федор Семенович

Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская
Смерть
1937
СССР Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская