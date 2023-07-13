Фурсова (Филатова) Татьяна Егоровна
Место рожденияРоссия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская
Дата рождения1870
Дата смерти1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Филатов Егор Матвеевич
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская
Рождение ребёнка
05.05.1895
Дочь: Андрусова Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Фурсов Федор Семенович
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская
Смерть
1937
СССР Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская