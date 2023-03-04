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Замятина Софья Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

06.05.1889

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1883

Сын: Замятин Авксентий Дмитриевич

Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Аверкивич

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.02.1883

Сын: Замятин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Аверкивич

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.06.1884

Сын: Замятин Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Аверкивич

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.02.1889

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Аверкивич

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Дмитрий Аверкивич

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
06.05.1889
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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