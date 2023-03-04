Замятина Софья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти06.05.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1883
Сын: Замятин Авксентий Дмитриевич
Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Аверкивич
Рождение ребёнка
10.02.1883
Сын: Замятин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Аверкивич
Рождение ребёнка
08.06.1884
Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Аверкивич
Рождение ребёнка
16.02.1889
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Аверкивич
Бракосочетание
Неизвестно
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.05.1889