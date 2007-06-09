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Даньшина Дарья Анатольевна
Даньшина Дарья Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.06.2007
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Даньшина Евгения Алексеевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.2007
Отец: не указан
Мать:
Даньшина Евгения Алексеевна
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