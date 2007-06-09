Даньшина Дарья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даньшина Дарья Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.2007

Отец: не указан

Мать: Даньшина Евгения Алексеевна