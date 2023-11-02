(Кудрявцева) Анастасия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кудрявцева) Анастасия Антоновна

Место рождения

Смоленская губерния

Дата рождения

1905

Дата смерти

24.02.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Жданов Антон Демьянович

Мать: не указана

Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.02.1982
Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
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