(Кудрявцева) Анастасия Антоновна
Место рожденияСмоленская губерния
Дата рождения1905
Дата смерти24.02.1982
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Жданов Антон Демьянович
Мать: не указана
Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.02.1982
Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область