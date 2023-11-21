Зятьков Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
10.02.1908 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Марина Ивановна Рудакова (Рудакова)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно