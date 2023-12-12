Аверьянова Ольга Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илюшин Виталий Васильевич
Отец ребёнка: Илюшин Василий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филимонова Тамила Сергеевна
Отец ребёнка: Филимонов Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филимонов Сергей Иванович