Аверьянова Ольга Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверьянова Ольга Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аверьянов Борис Иванович

Мать: Чернышева Алла Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюшин Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Илюшин Василий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илюшин Василий Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филимонова Тамила Сергеевна

Отец ребёнка: Филимонов Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Сергей Иванович

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