Сурта Полина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСурта Полина Александровна

Сурта Полина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1973 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сурта Александр Иванович

Мать: Никулина Марина Борисовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close