Туктарова (Семенова) Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения15.09.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.08.2014
Рождение ребёнка
13.08.2015
Сын: Туктаров Всеволод Андреевич
Отец ребёнка: Туктаров Андрей Артурович
Рождение ребёнка
10.05.2018
Отец ребёнка: Туктаров Андрей Артурович
Рождение ребёнка
17.03.2023
Дочь: Туктарова Маргарита Андреевна
Отец ребёнка: Туктаров Андрей Артурович