Туктарова (Семенова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туктарова (Семенова) Екатерина Александровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

15.09.1990

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
10.08.2014

Муж: Туктаров Андрей Артурович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.08.2015

Сын: Туктаров Всеволод Андреевич

Отец ребёнка: Туктаров Андрей Артурович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.05.2018

Сын: Туктаров Артур Андреевич

Отец ребёнка: Туктаров Андрей Артурович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.03.2023

Дочь: Туктарова Маргарита Андреевна

Отец ребёнка: Туктаров Андрей Артурович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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