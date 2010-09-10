Герман Аделина Тимуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герман Аделина Тимуровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.2010

Пол

Женский

Отец

1977 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.2010

Отец: Герман Тимур Витальевич

Мать: Шелеметева Вера Николаевна

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