Погонялова Лидия Сергеевна
Место рожденияД.Кашинка, Карачаевского района, Брянской области
Дата рождения05.09.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Д.Кашинка, Карачаевского района, Брянской области
Рождение ребёнка
24.10.1958
Дочь: Волошина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Погонялов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Погонялов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно