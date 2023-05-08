Погонялова Лидия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погонялова Лидия Сергеевна

Место рождения

Д.Кашинка, Карачаевского района, Брянской области

Дата рождения

05.09.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Д.Кашинка, Карачаевского района, Брянской области
Рождение ребёнка
24.10.1958

Дочь: Волошина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Погонялов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погонялов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Погонялов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно