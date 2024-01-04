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Брыжатая Вера Иосифовна
Брыжатая Вера Иосифовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1954
Пол
Женский
Отец
Брыжатый Иосиф Филиппович
1917 г.р.
Мать
Брыжатая (Воляр) Харитина Максимовна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец:
Брыжатый Иосиф Филиппович
Мать:
Брыжатая Харитина Максимовна
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