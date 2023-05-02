Торшина (Демидовп) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1945
ПолЖенский
Отец
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1945
Рождение ребёнка
28.05.1964
Дочь: Малышева Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.08.1972
Сын: Торшин Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойленко Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности