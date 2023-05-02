Торшина (Демидовп) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торшина (Демидовп) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1945

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1945

Отец: Демидов Иван Николаевич

Мать: Демидова Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
28.05.1964

Дочь: Малышева Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.08.1972

Сын: Торшин Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойленко Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности