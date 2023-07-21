Фомин Николай Андреевич
Место рожденияс. Черный Этап Крапивинского района Кемеровской области
Дата рождения19.09.1933
Дата смерти1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Черный Этап Крапивинского района Кемеровской области
Рождение ребёнка
10.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Светлана Георгиевна (Svetlana Georgiyevna)
Работа или профессия
Неизвестно
http://xn----8sbanercnjfnpns8bzb7hyb.xn--p1ai/index.php/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
Смерть
1996
Похороны
Неизвестно
Редаковское кладбище