Фомин Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Николай Андреевич

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Место рождения

с. Черный Этап Крапивинского района Кемеровской области

Дата рождения

19.09.1933

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Черный Этап Крапивинского района Кемеровской области
Рождение ребёнка
10.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Светлана Георгиевна (Svetlana Georgiyevna)

Работа или профессия
Неизвестно
http://xn----8sbanercnjfnpns8bzb7hyb.xn--p1ai/index.php/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
Смерть
1996
Похороны
Неизвестно
Редаковское кладбище