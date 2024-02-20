Текаева-Карабугаева (Тулатова) Фаризат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Текаева-Карабугаева (Тулатова) Фаризат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тулатов Бимболат

Мать: Тулатова Фатима Карашеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фатима

Отец ребёнка: Текаев-Карабугаев Алихан Дзандарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Текаев-Карабугаев Алихан Дзандарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есиев Гошенаго

Отец ребёнка: Есиев Давлет-Гирей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есиев Давлет-Гирей

Смерть
Неизвестно
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