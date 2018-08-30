Рахматуллин Ралиф Идгартович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахматуллин Ралиф Идгартович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1973

Дата смерти

30.08.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1973

Отец: Рахматуллин Идгарт

Мать: Рахматуллина Разимя

Рождение ребёнка
30.05.1999

Сын: Рахматуллин Фирзат Ралифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.04.2003

Дочь: Рахматуллина Гульназ Ралифовна

Мать ребёнка: Рахматуллина Ляйсан Римовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахматуллин Фирзат Ралифович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
30.08.2018
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