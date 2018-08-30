Рахматуллин Ралиф Идгартович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1973
Дата смерти30.08.2018
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1973
Отец: Рахматуллин Идгарт
Мать: Рахматуллина Разимя
Рождение ребёнка
30.05.1999
Сын: Рахматуллин Фирзат Ралифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.04.2003
Дочь: Рахматуллина Гульназ Ралифовна
Мать ребёнка: Рахматуллина Ляйсан Римовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахматуллин Фирзат Ралифович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
30.08.2018