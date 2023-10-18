Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Марья Никитична

Отец ребёнка: Никита Филиппович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Гавриил Никитич

Отец ребёнка: Никита Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Филиппович

Смерть
Неизвестно
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