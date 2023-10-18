Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Марья Никитична
Отец ребёнка: Никита Филиппович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Гавриил Никитич
Отец ребёнка: Никита Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Филиппович
Смерть
Неизвестно