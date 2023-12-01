Пихтова Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пихтова Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1892

Дата смерти

01.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1927

Сын: Пихтов Аркадий Андреевич

Отец ребёнка: Пихтов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
08.11.1932

Сын: Пихтов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Пихтов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пихтов Степан Андреевич

Отец ребёнка: Пихтов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гостинцева Марина Андреевна

Отец ребёнка: Пихтов Андрей Михайлович

Ючка
Смерть
01.01.1977
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