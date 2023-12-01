Пихтова Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1892
Дата смерти01.01.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1927
Отец ребёнка: Пихтов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
08.11.1932
Отец ребёнка: Пихтов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пихтов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гостинцева Марина Андреевна
Отец ребёнка: Пихтов Андрей Михайлович
Ючка
Смерть
01.01.1977