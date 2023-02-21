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Герман (Панфилова) Елена Николаевна
Герман (Панфилова) Елена Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.06.1971
Пол
Женский
Отец
Панфилов Николай
Мать
Панфилова (Данилина) Лидия Гавриловна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1971
Отец:
Панфилов Николай
Мать:
Панфилова Лидия Гавриловна
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