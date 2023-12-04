Самойлова Марина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова Марина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1959

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1959

Отец: Самойлов Юрий Васильевич

Мать: Самойлова Лидия Сергеевна

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