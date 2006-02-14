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Лешукова Арина Романовна
Лешукова Арина Романовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.02.2006
Пол
Женский
Отец
Лешуков Роман Владимирович
1974 г.р.
Мать
Лешукова (Татарникова) Елена Валерьевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.2006
Отец:
Лешуков Роман Владимирович
Мать:
Лешукова Елена Валерьевна
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