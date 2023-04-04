Энтина (Кабалкина) Роза
женский, родилась 1889, Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
умерла 1975, Москва, город федерального значения Москва
ОтецКабалкин МендельНеизвестно г.р.
МатьКабалкина (Кабалкина) ?Неизвестно г.р.
Супруги
Энтин Лев1889 г.р.
Дети
Гинзбург (Энтина) Муся02.03.1912 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Кабалкин Мендель
Мать: Кабалкина (Кабалкина) ?
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Энтин Лев
Рождение ребёнка
02.03.1912
Дочь: Гинзбург (Энтина) Муся
Отец ребёнка: Энтин Лев
Смерть
1975
Москва, город федерального значения Москва