Энтина (Кабалкина) Роза 1889 — найти родственников по фамилии на Familio

Энтина (Кабалкина) Роза

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 1889, Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

умерла 1975, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Кабалкин МендельНеизвестно г.р.
Мать
Кабалкина (Кабалкина) ?Неизвестно г.р.
Супруги
Энтин Лев1889 г.р.
Дети
Гинзбург (Энтина) Муся02.03.1912 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Кабалкин Мендель

Мать: Кабалкина (Кабалкина) ?

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Энтин Лев

Рождение ребёнка
02.03.1912

Дочь: Гинзбург (Энтина) Муся

Отец ребёнка: Энтин Лев

Смерть
1975
Москва, город федерального значения Москва

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