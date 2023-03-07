Мошковцев Борис Вячеславович
Место рождения
Дата рождения09.07.1922
Дата смерти23.11.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1951 по 1954
Место жительства
С 1954 по 1955
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1955 по 1957
Место жительства
С 1957 по 1973
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
23.11.1973
Саратовская область