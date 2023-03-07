Мошковцев Борис Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошковцев Борис Вячеславович

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Место рождения

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

Дата рождения

09.07.1922

Дата смерти

23.11.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Место жительства
С 1951 по 1954
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1954 по 1955
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1955 по 1957
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1957 по 1973
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
23.11.1973
Саратовская область
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