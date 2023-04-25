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Николай Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.10.1908 ст.

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорiй Игнатьев

Мать: Агапiя Афанасьева

Смерть
30.10.1908 ст.
Большой Кулеял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Умер 30 октября 1908 года от кори в возрасте 5 месяцев. Хоронили 31 октября 1908 года на приходском кладбище с. Арино.