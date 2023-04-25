Николай Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.10.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорiй Игнатьев
Мать: Агапiя Афанасьева
Смерть
30.10.1908 ст.
Большой Кулеял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Умер 30 октября 1908 года от кори в возрасте 5 месяцев. Хоронили 31 октября 1908 года на приходском кладбище с. Арино.