Мельникова (Мельникова) Антонида
Место рождения
Дата рождения22.06.1922
Дата смерти16.02.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1922
Отец: Мельников Зот
Развод
Неизвестно
Муж: Булдаков Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булдаков Афанасий
Рождение ребёнка
03.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булдаков Афанасий
Рождение ребёнка
23.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лаптев Александр
Смерть
16.02.1999
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно