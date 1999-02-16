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Мельникова (Мельникова) Антонида

Место рождения

Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

22.06.1922

Дата смерти

16.02.1999

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1922

Отец: Мельников Зот

Мать: Мельникова (Смирнова) Татьяна

Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Развод
Неизвестно

Муж: Булдаков Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булдаков Афанасий

Рождение ребёнка
03.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булдаков Афанасий

Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаптев Александр

Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Смерть
16.02.1999
Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область

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