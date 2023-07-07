Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Павел Львов

Отец ребёнка: Лев Андрианов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Хрисанф Львов

Отец ребёнка: Лев Андрианов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евгения Львова

Отец ребёнка: Лев Андрианов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Авдотья Львова

Отец ребёнка: Лев Андрианов

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Ганцов Кузьма Львович

Отец ребёнка: Лев Андрианов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лев Андрианов

Смерть
Неизвестно