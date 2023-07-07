Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Павел Львов
Отец ребёнка: Лев Андрианов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Хрисанф Львов
Отец ребёнка: Лев Андрианов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евгения Львова
Отец ребёнка: Лев Андрианов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Авдотья Львова
Отец ребёнка: Лев Андрианов
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Лев Андрианов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лев Андрианов
Смерть
Неизвестно