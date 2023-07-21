Курагина (Каракулова) Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курагина (Каракулова) Марфа Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1909 ст.

Сын: Курагин Василий Семёнович

Отец ребёнка: Курагин Семён Кириллович

Рождение ребёнка
01.02.1910 ст.

Сын: Курагин Мартиниан Семёнович

Отец ребёнка: Курагин Семён Кириллович

Рождение ребёнка
27.03.1911 ст.

Сын: Курагин Иван Семёнович

Отец ребёнка: Курагин Семён Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курагин Семён Кириллович

Смерть
Неизвестно