Курагина (Каракулова) Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1909 ст.
Сын: Курагин Василий Семёнович
Отец ребёнка: Курагин Семён Кириллович
Рождение ребёнка
01.02.1910 ст.
Сын: Курагин Мартиниан Семёнович
Отец ребёнка: Курагин Семён Кириллович
Рождение ребёнка
27.03.1911 ст.
Отец ребёнка: Курагин Семён Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно