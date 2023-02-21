Фокс Густав Ваза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокс Густав Ваза

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Место рождения

г. Саугус, США

Дата рождения

13.06.1821

Дата смерти

29.10.1883

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Саугус, США
Смерть
29.10.1883
г. Саугус, США
Место жительства
С 1921 по 1883
г. Саугус, США
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