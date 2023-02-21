Фокс Густав Ваза
Место рожденияг. Саугус, США
Дата рождения13.06.1821
Дата смерти29.10.1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1821
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Саугус, США
Смерть
29.10.1883
г. Саугус, США
Место жительства
С 1921 по 1883
г. Саугус, США