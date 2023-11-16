Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Филипповна

Мария Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

17.10.1917

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Архангельская Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Архангельский Степан Павлович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Архангельская мар Степановна

Отец ребёнка: Архангельский Степан Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архангельский Степан Павлович

Смерть
17.10.1917
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close