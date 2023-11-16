Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти17.10.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Архангельская Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Архангельский Степан Павлович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Архангельская мар Степановна
Отец ребёнка: Архангельский Степан Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.1917
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область